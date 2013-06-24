Прозорість, підзвітність, професійні наглядові ради й ефективне використання майна — принципи, які Україна вже впроваджує у сфері управління держвласністю, і які можуть стати дороговказом для комунальних підприємства критичної інфраструктури. Про це заявив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев під час обговорення впровадження корпоративного управління у стратегічно важливих комунальних підприємствах відповідно до стандартів OECР. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В умовах війни, що триває, нам необхідні ефективні підходи до роботи, а також довіра — як усередині країни, так і з боку зовнішніх партнерів. Прозорі правила управління, професійні наглядові ради, відповідальність менеджменту — все це відкриває шлях до залучення інвестицій для відновлення і розвитку. Тож досвід реформи корпоративного управління державними компаніями має всі підстави стати основою для якісних змін і в комунальному секторі», — зазначив Олексій Соболев.

У своєму виступі перший заступник Міністра економіки поділився досвідом реформування корпоративного управління в державному секторі.

За останній рік Україна зробила важливі кроки до створення прозорої та ефективної моделі управління держкомпаніями:

ухвалено Закон №3587-IX, що закріплює єдині правила корпоративного врядування відповідно до стандартів ОЕСР;

затверджено Політику державної власності, яка визначає мету та принципи управління держмайном;

корпоратизовано низку стратегічних компаній та сформовано наглядові ради з незалежною більшістю;

проведені перші незалежні оцінки діяльності наглядових рад – ТОВ «Оператор ГТС України» та НАК «Нафтогаз України».

Цей досвід може стати орієнтиром для комунальних підприємств, особливо в критично важливих секторах. Саме тому розробка законодавчої бази для врядування на місцевому рівні — логічне продовження системної трансформації управління публічним майном.

Захід з обговорення концепції законодавчого регулювання впровадження корпоративного врядування в комунальних підприємствах критичної інфраструктури організований Антикорупційною ініціативою ЄС.