Новий формат комунікації «Запитай у лікаря» запроваджує профільне міністерство для популяризації відповідального ставлення до власного здоров’я і підвищення довіри до доказової медицини.
«Запитай у лікаря» — формат онлайн-спілкування пацієнтів та лікарів на найактуальніші для людей теми. На сторінці Міністерства охорони здоров’я у фейсбуці відбуватимуться трансляції наживо, під час яких користувачі зможуть отримати відповіді досвідчених фахівців.
Пілотною темою обрано вакцинацію, навколо якої в суспільстві останнім часом ламають надто багато списів. Які щеплення слід зробити дітям до 1 вересня? Від чого треба вакцинуватися дорослим? Хто може отримати щеплення безплатно та як і де це зробити? Відповіді на всі ці та багато інших запитань користувачі соцмережі почують від лікаря-інфекціоніста доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, члена Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія. Перша трансляція відбудеться 1 серпня 2019 року о 13:00 на офіційній сторінці МОЗ України у фейсбуці.
Пресслужба МОЗ закликає українців надсилати запитання під публікаціями у фейсбуці (https://tinyurl.com/yxqj6orj) та твіттері (https://tinyurl.com/y692hgw7), а лікар відповість на них у прямому ефірі.
МОЗ наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішують майже 80% питань щодо здоров’я. А формат «Запитай у лікаря» слугує додатковою можливістю отримати у фахівців відповідь на те чи інше запитання, дізнатися більше. Але слід затямити, що це не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з вашим лікарем.
Всесвітня організація охорони здоров’я цього року визнала відмову від вакцинації глобальною загрозою людству. А на сайті профільного відомства можна знайти актуальну інформацію та корисні посилання на такі теми: сім фактів про вакцинацію; найпоширеніші запитання про вакцинацію від кору; докладно про ваші права щодо профілактики і зокрема вакцинації; про кір і вакцинацію; про вакцини, які є в Україні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»