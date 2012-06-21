Цінова політика магазину «MoyaMebel.com.ua» відрізняється лояльністю. Завдяки прямим поставкам продукції від виробника, ціни спочатку встановлюються реальні, так як немає необхідності користуватися дорогими послугами посередників.

У магазині періодично проводяться розпродажі, діє ефективна дисконтна програма, що робить покупки особливо приємними.

Свої корективи в роботу магазину вніс оголошений через пандемію коронавірусу карантин. Клієнтам надаються додаткові знижки, тому варто скористатися послугами магазину меблів саме зараз, щоб створення комфортних умов в дитячій кімнаті не спричинило зайвих фінансових витрат, стало особливо вигідним.

Батьки намагаються відповідально ставитися до підбору меблів для дитячої. У кімнаті, де багато часу проводять малюки, необхідно створити комфортні умови, які сприятимуть їх успішному інтелектуальному і фізичному розвитку. Дитяча кімната повинна бути зручною для занять і відпочинку, для розваг і зустрічей з друзями. Магазин «Мої Меблі» пропонує батькам багатий вибір меблів (диванів і ліжок, комодів і шаф, столів і полиць), яка дозволить створити привабливий, функціональний інтер'єр.

Особливості вибору меблів для дитячої кімнати

Меблі для дітей потребує оновлення через 5 - 7 років, так як діти швидко дорослішають і їх потреби змінюються, та й габарити спальних місць слід збільшувати. Але повна заміна меблів є досить витратним процесом. Вдалим рішенням проблеми є вибір сучасних меблів, яку можна віднести до класу трансформерів. Такі зразки меблів передбачають можливість регулювання її висоти і площі. Клієнтам магазину пропонуються ліжка, робочі столи і парти, в яких може змінюватися довжина і висота. Деякі моделі столів можуть трансформуватися у парти або комоди. Дитячі ліжка можуть складатися з декількох функціональних елементів, при розкладанні їх можна використовувати як зручне місце для сну, стіл для занять і містка шафа для зберігання різних речей.

Вимоги до дитячих меблів

Стабільно зберігається попит і на класичні меблі, вони завжди в тренді. Але при виборі меблів для дітей слід враховувати наступні рекомендації:

♦ матеріал, з якого виготовлені меблі, повинен виготовлятися з екологічних матеріалів, які не становлять загрози здоров'ю дітей;

♦ліжко слід вибирати відповідно до зростання дитини, стіл повинен мати оптимальну висоту, а стільці – забезпечуватися зручними спинками і сидіннями;

♦ розсувні механізми повинні бути простими і зручними, щоб малюки самі могли справлятися з трансформацією меблів (розсовувати, розкладати);

♦ меблі потрібно вибирати з плавними обрисами, щоб гострі кути не стали причиною отримання травм під час рухливих ігор;

♦ шафи повинні бути місткими, з достатньою кількістю ящиків і полиць, щоб дитині було зручно розкладати свої речі та іграшки, це привчає малюка до порядку й акуратності;

♦ перевагу слід віддавати світлим та яскравим меблям, що створють у кімнаті приємну, затишну та комфортну для ігор і творчості атмосферу.

У магазині батьки можуть придбати меблі для дитячої кімнати в класичному стилі і сучасні моделі-трансформери. Пропонується продукція відомих українських торгових марок та країн СНД, моделі меблів кращих європейських брендів. Покупці можуть вибрати комплекти меблів для дівчаток і хлопчиків різного віку.