Компактний кросовер британської марки пережив плановий рестайлінг, ставши сучаснішим щодо двигунів і оснащення. Представленний у 2017 році Jaguar E-Pace став другим серійним кросовером британської марки, а через 3 роки прийшов час планового оновлення моделі. Незважаючи на те, що візуально машина практично не змінилася (нові фари і бампери), автомобіль отримав низку серйозних технічних новинок.

Кросовер тепер використовує платформу Premium Transverse Architecture (PTA), що дозволило оснастити модель гібридними силовими агрегатами. Усі доступні бензинові і дизельні агрегати будуть доповнені 48-вольтовим стартер-генератором, що дозволить перетворити E-Pace у «м'який» гібрид, а крім того з'явиться повноцінна гібридна версія.

309-сильний E-Pace P300e оснащкний 200-сильним 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і 109-сильним електродвигуном, які поєднуються з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і літій-іонним акумулятором на 15 кВт∙год. Батарея дозволяє проїжджати на електротязі до 55 км.

У лінійку двигунів також увійдуть 2-літровий турбодизель на 163 к.с. (з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або 9-ступінчастим «автоматом» і переднім приводом) і 204 к.с. (з «автоматом» і повним приводом), а крім того будуть доступні бензинові двигуни: 160-сильний 1,5-літровий з переднім приводом і 8-ступінчастим «автоматом», а також 2-літровий на 200, 249 і 300 л. с. в поєднанні з «автоматом» і повним приводом.Оснащення Jaguar E-Pace включає в себе 12,3-дюймову цифрову панель приладів, а також модернізовану мультимедійну систему Pivi Pro з 11,4-дюймовим тачскріном, оновленням софта через інтернет, поліпшеною навігацією та іншими можливостями. Також в салоні з'явилися бездротова зарядка для смартфона, перероблені передні сидіння, нове кермо, модернізована центральна консоль з новим блоком клімат-контролю і важелем коробки передач, а кліматична система відтепер здатна боротися з дрібними забруднюючими частинками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»