Російські репресивні закони значно обмежують релігійну свободу в анексованому Криму. Такого висновку дійшли автори щорічного звіту Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), в якому задокументовано порушення свободи релігії в 28 країнах, зафіксовані впродовж минулого року.
За даними ООН, у Криму було близько 2200 релігійних зареєстрованих і незареєстрованих організацій. Станом на вересень 2017 року у звіті згадано приблизно 800. «Українська православна церква Київського патріархату відмовилася реєструватися, вважаючи окупацію незаконною. Українську греко-католицьку церкву, мабуть, також не зареєстровано», — цитує УНІАН текст дослідження.
У документі зазначено, що в червні 2017 року відповідно до рішення російського верховного суду заборонити церкву «Свідки Єгови», всі 22 місцеві релігійні організації, що представляють 8 тисяч парафіян, було офіційно заборонено на території анексованого Росією Криму.