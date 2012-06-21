Цього року ювілей заснування ООН людство відзначає в таких умовах, яких ще не було в історії цієї організації. До вже звичних (хоч би як дико це звучало) воєн і конфліктів, врегулювання яких потребує всебічного втручання ООН, 75 рік її існування позначено величезним і неочікуваним викликом для всього людства — пандемією COVID-19. Вона змінила не лише життя кожної країни, кожної людини, а й внесла істотні корективи у світову політику й дипломатичний протокол.

Ось і урочисте засідання Генеральної Асамблеї ООН з нагоди ювілею відбулося в незвичному режимі. Глави держав спілкувалися онлайн. Тому їхні виступи, позбавлені зайвого пафосу й академічності, набули нових рис, зазвичай не притаманних подібним офіційним зібранням.

Тож є сенс навести виступ Президента Володимира Зеленського в повному обсязі, бо в цих лаконічних рядках вдало подано проблеми, з якими стикаються світ та Україна, і шляхи їх подолання. Бо шанс упоратися з ними людство має лише в разі консолідації та усвідомлення власної ролі на планеті.

«Я з гордістю виголошую цю заяву від імені України — одного з членів-засновників Організації Об’єднаних Націй — і вітаю всіх нас із 75-річчям нашої Організації. Думаю, коли ми зустрілися в Нью-Йорку рік тому, ніхто не міг уявити, що 2020-й влаштує такий потужний краш-тест для нашого світу.

Сьогодні ми згадуємо про доленосну конференцію у Сан-Франциско. Тоді важкі та нестабільні повоєнні часи об’єднали держав-засновниць, спонукаючи їх відкинути суперечності, щоб побудувати кращий світ. Світ миру, поваги, верховенства міжнародного права, прав людини та правди.

Але, на жаль, ми мусимо визнати, що світ у ХХІ столітті сповнений конфліктів, агресії, диктатури й порушень прав людини. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство мало б засвоїти трагічний урок Другої світової війни.

Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі.

Ваші високоповажності!

Світ, у якому ми живемо сьогодні, так само складний, як і 75 років тому. Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках нашого світу.

За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно.

Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті?

Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення реальних проривних результатів. Не лише повернутися до цілей та принципів Статуту ООН, а й розпочати їхнє постійне та повне впровадження. Почнемо зараз. Планети «Б» немає, ми живемо тут і лише один раз».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»