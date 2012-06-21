Останнім часом до контакт-центрів Київводоканалу надходять скарги щодо шахрайства з процедури опломбування лічильників води та їх передачі на комерційний облік. У помешкання киян приходять невідомі та представляються уповноваженими особами Київводоканалу або підрядної організації ТОВ «Мастергаз», пропонують за гроші опломбувати лічильник та передати його на комерційний облік, вимагаючи від споживачів надати цілий пакет документів для нібито оформлення договору з Київводоканалом. Пломби, які вони використовують, дуже схожі на пломби Київводоканалу.
Як повідомила «Урядовий кур’єр» начальник інформаційного управління Київводоканалу Вікторія Яковлєва, нині такі скарги киян стали масовими. «Люди, які повірили шахраям і дозволити опломбувати лічильники, чекають платіжки з новими сумами, з урахуванням нібито опломбованого лічильника, а коли бачать, що в платіжках нічого не змінилося, звертаються з претензіями до Київводоканалу».
Київводоканал офіційно заявляє, що не співпрацює з жодними підрядними організаціями щодо опломбування водомірів та запевняє, що жодна інформація про опломбування та передачу їх на комерційний облік не надходить.
Аби не стати жертвою шахраїв, Київводоканал радить киянам перевіряти посвідчення працівника Київводоканалу та стежити, щоб у його наряді був вказаний номер вашої квартири.
Для опломбування лічильника необхідно залишити заявку в Центрі обслуговування споживачів Київводоканалу (тел. (044) 202-02-02, 200-73-55).