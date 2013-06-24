Фізичні особи – резиденти України зобов’язані декларувати доходи, отримані як на території України, так і за її межами. Іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Іноземні доходи включають будь-які доходи, отримані резидентами за межами митної території України або на непідконтрольних територіях, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності.

Такі доходи оподатковуються:

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %,

військовим збором:

- за ставкою 1,5 % – при отриманні до 31.12.2024 включно,

- за ставкою 5 % – нараховані (виплачені) з 01.01.2025.

При отриманні іноземного доходу у валюті сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання).

Як задекларувати іноземні доходи

Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним. Це стосується й самозайнятих осіб.

Подати декларацію, перебуваючи за кордоном, можна:

поштою – з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;

в електронній формі – через Електронний кабінет платника податків за наявності електронного ключа.

Сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.

Зарахування податків, сплачених за кордоном

Суми податків, сплачених за межами України, можуть бути зараховані при розрахунку податкових зобов’язань в Україні.

Для цього необхідно:

надати довідку від іноземного податкового органу про суму сплаченого податку, базу та/або об’єкт оподаткування (вона має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

У разі відсутності підтвердних документів платник може подати заяву до податкового органу за своєю податковою адресою для перенесення строку подання декларації – до 31 грудня року, наступного за звітним.

Сума сплаченого податку за межами України зараховується у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно сплатити в Україні.

Чи потрібно декларувати допомогу, отриману з іноземних джерел

Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то не підлягає оподаткуванню допомога, отримана:

від іноземних держав та їх державних фондів,

компаній, організацій, які здійснюють благодійну діяльність.

Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.

Якщо платник податку отримував лише таку допомогу, обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним. Якщо ж були інші доходи, вони підлягають декларуванню відповідно до загального порядку.