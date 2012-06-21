Реформа з децентралізації демонструє наочний результат, зокрема і в галузі освіти. Сьогодні перед країною поставлено кілька основних блоків завдань у цьому напрямі. Зокрема розбудова мережі опорних шкіл, запровадження з 1 вересня у всіх закладах системи «Нової української школи» з одночасною розбудовою «Нового освітнього простору», а також — інклюзивне навчання. Серед завдань визначено й забезпечення шкіл новим обладнанням, автобусами, будівництво інфраструктури навколо опорних шкіл тощо.
«На сьогодні в Україні створено 504 опорні школи, до яких долучено 970 філій. Порівнюючи з 2016 роком, коли їх було 137, за півтора року ми створили 367 опорних шкіл. У цьому процесі є області-лідери — найбільше опорних шкіл у Кіровоградській (66), Львівській (44), Житомирській (36), Київській (34) та Чернігівській (30) областях», — поділився інформацією віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час селекторної наради, присвяченої реформуванню освіти в умовах децентралізації.
Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що питання організації опорних шкіл в об’єднаних територіальних громадах також становить пріоритет. Створено 208 опорних шкіл в ОТГ, до яких доєднано 390 філій. Серед областей-лідерів щодо створення опорних шкіл саме в громадах — Житомирська (27 ОШ в ОТГ), Чернігівська (19 ОШ в ОТГ), Тернопільська (17 ОШ в ОТГ), Волинська (16 ОШ в ОТГ).
«Задніх пасе Закарпатська область, де не створено жодної опорної школи. Дуже повільно триває процес в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській областях — тут загалом 6—7 опорних шкіл на область. Тому я ще раз звертаюсь до громад і наголошую на конкретних результатах щодо впровадження опорних шкіл. Це якість освіти і результати ЗНО насамперед дітей, які проживають у ваших громадах», — оголосив вимогу Геннадій Зубко.
Зі 115 проектів з розбудови Нового освітнього простору нині по Україні реалізовано 60. Це не просто яскравий дизайн, мурали на фасадах шкіл і розфарбовані стіни — це необхідна освітня екосистема! Школа перестає бути «дисциплінарним» простором, школа стає простором розвитку та взаємодії. І саме на цю мету працюють стандарти, розроблені Мінрегіоном для типових проектів з Нового освітнього простору. Опорна школа повинна однаково якісно надавати освіту як у місті, так і в сільській місцевості, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Окремий напрям — упровадження Нової української школи (НУШ). За словами Геннадія Зубка, Нова українська школа з новим обладнанням, матеріалами, підходами, можливостями й методиками має створюватися в абсолютно новій інфраструктурі.
Це не тільки нові спортивні зали, навчальні майстерні або спортивні майданчики навколо, це передовсім середовище, яке повинно змінити менталітет дітей, які там навчаються. «Наголошую, Нова українська школа дасть свій максимальний ефект лише із розбудовою Нового освітнього простору. Впровадження одного без другого неможливе», — підкреслив віце-прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»