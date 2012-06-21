Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження». Документ розроблено на виконання пункту 5.6 Програми діяльності Кабінету Міністрів України та статті 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Він містить вимоги до виробників та операторів ринку м’яса, м’ясопродуктів, м’ясних напівфабрикатів, субпродуктів тощо (вичерпний перелік міститься у тексті документу). Ці вимоги стосуються не лише самих продуктів, а й приміщень, де здійснюються їх виробництво, переробка та обіг, інвентарю, обладнання, а також працівників, що працюють з продуктами тваринного походження.
Одним із позитивних наслідків запровадження цього документа розробники називають уникнення торговельних бар’єрів у торгівлі даним видом продукції з країнами Європейського Союзу. Варто зауважити, що українські виробники молочної продукції вже отримали доступ до ринків ЄС починаючи з 2015 року.
Водночас, оскільки пропонований документ консолідуватиме вимоги, що наразі містяться у низці інших документів, чинних на теперішній час, передбачається скасування цих документів. Аби виробники та інші учасники ринку м’ясних продуктів могли належним чином підготуватися до нових вимог, пропонується запровадити для них перехідний період у шість місяців від набуття чинності згаданим наказом.
Ознайомитися з текстом проєкту наказу та супровідними документами, висловити свої зауваження та пропозиції можна на сайті Мінекономрозвитку у розділі «Документи – Обговорення проєктів документів».