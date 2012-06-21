З нагоди відзначення Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 24 іноземних політиків і дипломатів. Єдиною представницею Європарламенту серед них стала депутатка від Латвії Сандра Калнієте. Їй було вручено орден Княгині Ольги першого ступеня. Цю нагороду було започатковано 1997 року. Нею нагороджують за особисті заслуги в галузі науки, освіти, культури, а також за інші внески у життя українського суспільства.
Сандра Калнієте входить до складу комітету Європарламенту в закордонних справах. Вона одна з найактивніших депутатів у неформальній групі «Друзі України», яка діє в ЄП. Від 2014 року вона опікується українською тематикою, тісно спілкується з українськими політиками та громадянським суспільством, кілька разів бувала у зоні конфлікту на Донбасі. Це відданий адвокат інтересів нашої держави в ЄС.
«Я глибоко зворушена й горда тією вдячністю, яку виявила до мене Україна. Тепер мій обов’язок продовжувати активну роботу в межах «Східного партнерства», зміцнюючи зв’язки між Україною та Євросоюзом», — сказала Сандра Калнієте після церемонії нагородження. Вона висловила захват тим, «з якою рішучістю українці захищають незалежність своєї держави і право обирати для неї європейський шлях». На переконання Сандри Калнієте, це непростий шлях, який потребує витривалості, наполегливості, а інколи й жертв. «Українці продемонстрували свій героїзм світові, коли боролися за збереження права обирати майбутнє своєї країни», — наголосила євродепутатка.
Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»