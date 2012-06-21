Черкащина поступово розширює перелік міжнародних партнерів. Ґрунтовним інструментом для розвитку та виходу підприємців на іноземні ринки має стати Програма підтримки експортно-імпортного потенціалу, яку реалізовують разом з німецькими партнерами. Нині підприємці проходять співбесіди для стажування в Німеччині.
Черкащани зацікавлені в розширенні свого бізнесу, його розвитку. Але не завжди у них є необхідні для цього досвід і знання. Щоб подолати це, в області реалізують чимало цікавих проектів. З-поміж них новостворена школа малого та середнього бізнесу. Це абсолютно новий проект для України у такому форматі, який має на меті вирішити питання якісної бізнес-освіти для підприємців. Школа малого та середнього підприємництва відкриється буквально цими днями. Десятиденне навчання матимуть змогу пройти 20—25 осіб. Після закінчення в них буде готовий бізнес-план для розширення справи.
— Якісна бізнес-освіта — один із пріоритетів обласної стратегії розвитку малого та середнього підприємництва до 2020 року, розроблена з урахуванням вимог Акта з питань малого бізнесу для Європи, — розповів заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Ярослав Березань. — Черкащина однією з перших починає вибудовувати політику в цій сфері, послуговуючись європейськими практиками. У межах стратегії хочемо за кілька років змінити підприємницьке середовище.
Як розповіла керівник Програмного бюро GIZ в Україні Світлана Степащенко, ця програма — важливий інструмент підтримки розвитку бізнесу і зовнішньоекономічної діяльності. Ми показуємо, як можна виходити на зовнішні ринки збуту, реструктуризувати підприємства та почати власну кар’єру на прикладі Німеччини. Працюємо на основі партнерських зв’язків у регіонах і пропонуємо себе як фактично безкоштовний інструмент здобуття нових знань, навичок, можливостей для підприємців.