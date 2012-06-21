Малий веретенник гніздиться в арктичній тундрі, коли там літо, а на зиму відлітає на південь. Причому летить дуже далеко: наприклад, веретенники, що гніздяться на Алясці, зимують в Новій Зеландії. Малим веретенникам належать рекорди з дальності перельотів без зупинки. Так, у 2007 році одна самка веретенника пролетіла 11500 км за дев'ять днів, жодного разу не сівши на землю.

Її рекорд побив самець, якого орнітологи забезпечили спеціальним датчиком. Датчик показав, що веретенник пролетів 12 200 км за одинадцять днів, знову-таки ніде не зупиняючись. Фахівці кажуть, що бути настільки витривалими літунами веретенникам допомагає будова тіла і фізіологія: довгі гострі крила, обтічний тулуб, здатність внутрішніх органів стискатися, щоб звільнити місце для жирових накопичень – все це допомагає птахам не втомлюватися і не витрачати час на пошуки їжі під час міграції .

Якщо в польоті, так би мовити, по горизонталі рекорд належить малим веретенникам, то по вертикалі рекордсменами залишаються гірські гуси: в 2014 році їх політ відстежили поблизу Евересту на висоті 7290 метрах над рівнем моря; за непідтвердженими свідченнями, вони можуть підніматися до 9000 м.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»