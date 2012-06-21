Російський юрист Ярослав Михайлов звернувся в підмосковну прокуратуру з проханням перевірити законність будівництва відомим гумористом Максимом Галкіним особняка в селі Грязь. Про це повідомляє «ФедералПресс».
На думку правозахисника, котедж, зведений кілька років тому для Галкіна, його дружини Алли Пугачової і їх спільних дітей, має неприпустиму для індивідуального житла висоту. Михайлов висловив обурення бездіяльністю контролюючих органів. «Питання є не до Галкіну, а до посадових осіб, які ігнорують порушення законності зіркою нашої естради», –цитує юриста агентство.
Михайлов не вперше виступає проти представника російського шоу-бізнесу. У 2015-му він подав в поліцію скаргу від одного з жителів Ростова-на-Дону на хуліганські дії співачки Земфіри: вона нібито образила громадянина під час концерту в 2013 році. Згодом виконавиця виплатила скаржнику понад 300 тисяч рублів як компенсацію моральної шкоди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»