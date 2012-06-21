Упродовж 2021 року зарплати освітян мають зрости майже на 30%. Необхідне фінансування передбачено в проєкті Державного бюджету на наступний рік. «Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи зростуть іще на 20%, із 1 липня – ще на 8%. Тобто впродовж 2021–го зарплати освітян порівняно із серпнем 2020–го збільшаться майже на 30%», – цитує пресслужба МОН слова т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.



Водночас, він занепокоєний низьким рівнем зарплати в галузі. Платня вчителів і не тільки вчителів, а й педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників тощо у частині формування доходів освітян системно, за 29 років, так і не змінилася. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок та доплат. Сьогодні влада намагаємось це змінити.

У проєкті Держбюджету–2021 закладено збільшення видатків на освіту на 34 мільярди гривень. Загальний бюджет освіти становитиме 173,8 мільярда гривень. Для виплат зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 мільярда гривень, що на 21,2 мільярда більше порівняно з 2020 роком.

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