Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Додатковими угодами до договору на закупівлю природного газу для потреб закладів освіти в Тальнівському районі на Черкащині було збільшено ціну на газ. Освітян такі зміни не схвилювали, а Господарський суд Черкаської області визнав недійсними згадані угоди, згідно з якими ціна на закупівлю природного газу значно зростала.

І хоч господарники наполягали на необхідності збільшення ціни на газ, Черкаська обласна прокуратура звернулася до апеляційної інстанції з позовом про визнання недійсними згаданих угод у зв’язку з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Суд апеляційної інстанції задовольнив позов прокуратури. Постачальники газу змушені були повернути територіальному відділові освіти надмірно сплачені за газ бюджетні кошти в сумі понад 400 тисяч гривень.

Отож завдяки пильності та принциповій позиції прокуратури, як повідомила пресслужба згаданого відомства, освітяни користуватимуться блакитним паливом за попередніми, значно нижчими цінами.