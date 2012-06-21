Зроблено черговий крок у розв’язання проблеми отруєння бджіл у Херсонській області. У департаменті АПК Херсонської облдержадміністрації відбулася зустріч між керівництвом Херсонської обласної спілки бджолярів та громадської організації «Гранд експерт», на якій обговорили проблеми розвитку бджільництва.
Тут було представлено інформаційний онлайн-ресурс, завдяки якому пасічники Херсонщини зможуть оперативно отримувати інформацію щодо оброблення полів пестицидами, щоб уникнути контактів бджіл з отруйними речовинами. Проект створено з ініціативи українських бджолярів, це безкоштовний ресурс, на якому аграрії зазначатимуть, де, коли і чим оброблятимуть поля. Бджолярі, чиї пасіки розташовано в 10-кілометровій зоні, отримуватимуть смс-повідомлення з інформацією про оброблення. На виконання Закону України «Про бджільництво» інформацію щодо оброблення пестицидами мають розміщувати у ЗМІ, для цього організація «Гранд експерт» випускатиме щоденний бюлетень, який надходитиме до бібліотек, у Мін’юст та інші місця публічного доступу.
Директор департаменту АПК Олександр Паливода нагадав, що рік тому до департаменту звернулися херсонські бджолярі зі скаргами на отруєння бджіл під час хімічного оброблення полів.
«Тоді з ініціативи наших спеціалістів було створено громадську організацію, яка об’єднала пасічників області для розв’язання спільних проблем, — зазначив чиновник. — Було проведено переговори між представниками об’єднання пасічників та фермерів. Робота з таким інтернет-ресурсом стане у пригоді обом сторонам і дасть змогу їм цивілізовано вести господарську діяльність».