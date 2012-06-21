Започаткована урядом реформа системи охорони здоров’я в Україні передбачає зміни не тільки на первинній та вторинній ланках, а й у системі екстреної медицини, яка на рівні з іншими заслуговує на увагу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спеціальної наради, присвяченої питанням розвитку швидкої медичної та екстреної допомоги.
«Зміни в екстреній медицині мають бути на передовій з точки зору забезпечення, організації роботи, переоснащення й підготовки фахівців», — цитує главу уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Серед проблем, які потребують негайного розв’язання, учасники наради назвали підготовку кадрів, забезпечення належного рівня оплати праці, а також комплектацію автомобілів швидкої допомоги. При цьому систему екстреної допомоги має бути сфокусовано на швидкому і якісному її наданні. У центрі уваги завжди має бути пацієнт та його потреби, а професійність, повага й дотримання протоколу лікування — головним орієнтиром роботи парамедика.