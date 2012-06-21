«У липні 2020 року на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або зростання (зокрема роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про те, що процес поступового відновлення триває, і більшість галузей економіки поступово приходить до тями після локдауна (особливо в квітні)», — йдеться в огляді економічної активності за січень—липень 2020 року» на сайті Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.
Окремі види промислової діяльності, галузі транспорту, торгівлі, а також сільське господарство продемонстрували уповільнення темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився, повідомляє УНІАН.
Враховуючи досить високу торішню статистичну базу порівняння, за підсумками січня—липня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва дещо сповільнилося і становило 7,3% (проти 7,7% у I півріччі). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 6,2%, — ідеться в огляді.