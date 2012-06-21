Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
У Мінекономрозвитку оприлюднили консенсус-прогноз, складений як усереднений на підставі прогнозів експертів самого міністерства, а також Мінфіну, НБУ та низки інших урядових та неурядових установ та компаній.
Головний підсумок цього прогнозу – падіння ВВП України цього року сягне шести відсотків проти 4,2%, прогнозованих раніше. Основною причиною цього у Мінекономрозвитку називають карантинні заходи, хоча й визнають, що у світовій економіці також спостерігається спад, але не такий суттєвий.
Показники інфляції прогнозують доволі скромні – середньорічний обмінний курс може сягнути 28,25 гривень за долар замість прогнозованих раніше 28,9%. Девальвація до 29,2 грн за долар очікують вже наприкінці наступного року.
Разом із тим, вже спостерігається суттєве скорочення інвестицій в економіку – до 20,3%, тоді як раніше передбачалося 14,8%. Відповідно безробіття має зрости до 9,6% замість 9,1% за попереднім прогнозом.
Дефіцит бюджету, імовірно, зросте до 5,6% ВВП. Головною причиною негативних припущень називають другу хвилю пандемії COVID-19, початок якої ми наразі вже спостерігаємо.
А найцікавіше – незважаючи на усі ці висновки, експерти у наступному році очікують зростання попиту, інвестицій (на 8,5%) і ВВП – на 3,5% із подальшим збільшенням до 4,5% у 2024 році. Дефіцит бюджету наступного року має скоротитися до 3,4% ВВП. Які підстави у експертів для такого оптимізму, поки що невідомо.