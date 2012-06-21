За закон «Про внесення змін до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (№3006а) вчора проголосували 264 народні депутати. Вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, і не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини. Така прив’язка дасть змогу оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів.

За бажанням з 1 липня 2021 року можна буде отримати грошову компенсацію замість натуральної форми такої допомоги. Уряду доручено опрацювати відповідний порядок, повідомляє УНІАН. Законом передбачено, що тимчасово до 31 грудня 2020 року закупівлю «пакунків малюка» організовують та здійснюють через управління ООН з обслуговування проєктів.

«Пакунок малюка» можуть отримувати жінки, які народили дитину і поза медичним закладом.