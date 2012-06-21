Китайські вчені знайшли химерну скам'янілість, що нагадує креветку з п'ятьма очима. Знахідка вважається відсутньою ланкою головоломки для розуміння еволюції членистоногих. Про результати досліджень повідомляє журнал Nature.



Скам'янілість, схожу на креветку з п'ятьма очима, назвали Кілінксія Чжангі (Kylinxia zhangi): Кілінь – у китайській міфології міфічна істота: Чжангі – креветка. Китайські палеобіологи з Нанкінського інституту геології і палеонтології виявили шість скам'янілостей цього раніше невідомого виду креветок недалеко від китайського міста Юйсі в провінції Юньнань.

Істоти з п’ятьма очима плавали в океанах майже 500 мільйонів років тому, за часів кембрію (почався близько 542 мільйони років тому, тривав приблизно 54 мільйонів років). Крім п'яти очей на тулубі (двох великих спереду і трьох маленьких прямо за ними) палеонтологи виявили передні відростки і зрощений головний щит. Креветки з п’ятьма очима мають рідкісний химерний вигляд, в якому вгадується спорідненість з іншими видами. Звідси і назва Кілінь, якого іноді називають «китайським єдинорогом»: у міфах він має риб'ячу луску, оленячі роги на голові дракона і хвіст лева. У кілінксії тіло як у мегачейри (Megacheira), вимерлого виду членистоногих. П'ять її очей нагадують інший вид – опабінію (Opabinia), а передні хижі відростки як у аномалокарисів (Anomalocaris) – вимерлого виду креветок, хижаків довжиною до двох метрів.

Досі існував еволюційний розрив між цими гігантськими креветками-хижаками і сучасними членистоногими. Виявлена Кілінксія Чжангі може бути саме цим відсутнім фрагментом головоломки. «Наші результати показують, що Kylinxia еволюційно стоїть між аномалокарисами і справжніми членистоногими», – каже співавтор дослідження Чжу Маоянь.

Таким чином, креветка з п’ятьма очима є важливою скам'янілістю в перехідний період, як і передбачає теорія еволюції.

Такі еволюційні реконструкції допомагають вченим краще зрозуміти величезне біорізноманіття членистоногих. За кількістю видів та поширеністю членистоногі вважаються найбільш процвітаючою групою живих організмів, до якої належать комахи, ракоподібні і павукоподібні. До представників цього типу відноситься понад 80% усіх видів тварин на Землі. Їх еволюційний тріумф почався в кембрії, за часів Кілінксії Чжангі. Досі неясно, чому замість п'яти очей залишилися два. Можливо, троє додаткових очей були просто непотрібним баластом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»