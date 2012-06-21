Під час розкопок на території Китаю міжнародна група палеонтологів виявила кістки з кількома подряпинами, присипаними охрою. Передбачається, що малюнок був створений древніми «родичами» людей, назвати вид яких експерти поки не готові. Вік знахідки оцінюється в 105-125 тисяч років.
Більшість малюнків, відомих палеонтологам, були створені не раніше 38 тисяч років тому, і нові зображення є одними з найдавніших у цьому регіоні – лише один знайдений в Китаї малюнок вважається старшим, у той час як вік інших становить «всього» 28-34 тисячі років. Новий малюнок, ймовірно, створили гомініди того ж виду, черепи яких раніше палеонтологи виявили в тому ж культурному шарі. Фахівці не виключають, що це були денісовців, хоча і вважають передчасним заявляти про це однозначно.
Наукову роботу опублікував журнал Antiquity.
Найдавніший рукотворний малюнок, авторство якого приписується Homo sapiens, був створений 73 тисячі років тому на території Південної Африки. Зображення, знайдене в печері Бломбос на території Південної Африки, є кілька пересічних між собою червоних ліній і, по всій видимості, є фрагментом більшого абстрактного зображення.
Вважається, що більш складні і менш «абстрактні» зображення люди стали створювати значно пізніше – зокрема, найдавніший малюнок тварини, вік якого оцінюється приблизно в 40 тисяч років, був виявлений в минулому році на острові Борнео. Фахівці, які знайшли малюнок, вважають, що на скелі зображено бантенг (дикий представник роду биків, поширений в Індокитаї, на півострові Малакка, на островах Калімантан, Суматра), для самців якого характерна чорно-коричнева або жовтувато-коричнева шерсть, а для самок – червоно-коричнева.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»