Лише кожен третій учень у світі розпочав новий навчальний рік. Такі дані оприлюднила організація ЮНЕСКО на своєму вебсайті. Решта учнів не змогла знову сісти за парти, оскільки їхні «школи було закрито або вони не змогли розпочати навчальний рік за графіком через епідемію коронавірусу».
Із загальної кількості півтора мільярда дітей у світі, які навчаються від початкових до старших класів середньої школи, 900 мільйонів зазвичай розпочинають навчання у період із серпня по жовтень, а решта дотримується іншого шкільного графіка: січень — листопад, березень — грудень тощо. Близько 128 мільйонів уже розпочали навчання, найближчими тижнями до них приєднаються ще 433 мільйони учнів із 155 країн, тобто загалом 561 мільйон дітей, повідомляє ЮНЕСКО.
Проте один мільярд учнів, що становить дві третини школярів у світі, не мають змоги відвідувати школу «або опинилися у невизначеній ситуації» у перший день нового навчального року через пандемію COVID-19, а понад половина з 900 мільйонів школярів навчатимуться частково або повністю дистанційно.
ЮНЕСКО стурбована такою ситуацією. На думку міжнародних експертів, закриття шкіл і дистанційне навчання підвищує ризик того, що багато учнів залишать навчання у школі. Ця ситуація, ймовірно, найбільше зачепить найуразливіші верстви школярів, зокрема дівчат. ЮНЕСКО закликає національні органи управління освітою гарантувати дітям повернення до навчання у школах, одночасно вживаючи заходів щодо охорони здоров’я та безпеки учнів і вчителів.