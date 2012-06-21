Дерев’яне покриття для підлоги — справжня класика, відома з давніх-давен. Паркетна дошка — сучасна інтерпретація дерев’яної підлоги із безліччю переваг. За її бездоганний вигляд відповідають різноманітні важливі фактори.

Паркетна дошка – багатошарове полотно з дерева. Воно складається з перпендикулярних шарів. Цим досягається висока міцність і стійкість до сторонніх чинників. Верхній шар виготовлений зі зносостійкого дерева. Середній шар, як правило, складається з хвойної деревини та сполучних елементів. Основний шар зроблений із соснової або ялинової фанери.

Породи деревини

Матеріалом для виробництва паркетної дошки служить натуральна деревина. Саме завдяки їй паркет можна класифікувати як найбільш екологічно чисте покриття. Вона рекомендована для використання в будинках з дітьми та людьми, які мають алергію. Щільність деревини важлива для міцності дошки. Тому найчастіше паркетну дошку виготовляють з таких порід.

Дуб у виробництві паркетної дошки використовується чи не найчастіше. Його щільність –700 кг / м³ робить покриття найміцнішим. Крім того, дуб має антибактеріальні властивості, які тривалий час зберігає підлога. Дубова паркетна дошка не гниє та не втрачає привабливого вигляду тривалий час.

Бук менш витривала порода. Він достатньо швидко може відреагувати на зміну мікроклімату у квартирі. Щільність деревини складає 650 кг / м³. Буковий паркет вимагає спліт-системи, яка забезпечує оптимальний баланс повітря і вологи в усіх приміщеннях.

Горіх теж дуже популярна порода для виробництва паркетної дошки. Завдяки різноманітним відтінкам, які залежать від місця, де росло дерево, паркетна дошка може мати найрізноманітніший вигляд. Щільність горіха — до 650 кг / м³. Волоський горіх найчастіше використовується для створення індивідуального та художнього паркету зі складними візерунками.

Клен у виготовленні паркетної дошки використовується менше, але він дозволяє відтворювати текстуру природного малюнка, яка створює вигляд дощатої підлоги майже однотонним полотном. Міцність кленової паркетної дошки залежить від того, де росте порода – північні сорти довговічніші за європейські. Щільність паркету становить 530 - 650 кг / м³.

Деякі компанії для виробництва паркетної дошки використовують вишню, акацію, мербау. Ці види деревини вважаються екзотичними та дорожчими.

Види паркетної дошки

Паркетну дошку можна розділити на дві основні категорії: одношарову та багатошарову.

Одношарова паркетна дошка виготовляється із суцільного масиву. Багатошарова — з тонких пластин, склеєних між собою.

Одношарову паркетну дошку можна шліфувати багато разів. Багатошарову слід ретельно вивчати перед використанням, оскільки вона може бути меншою. Якісна паркетна дошка — виготовлена за всіма стандартами. У Києві можна купити паркетну дошку за попереднім замовленням або онлайн у нашому інтернет-магазині.

Де використовується паркетна дошка

Професійний дизайнер інтер’єру у Києві пропонує використовувати паркетну дошку для укладання підлоги в таких приміщеннях.

Спальня, дитяча кімната, офіс — цей тип належати до кімнат інтер'єру з невеликою прохідністю; немає коливань температури і підвищеної вологості повітря. Більшість людей пересуваються у них босоніж або в тапочках, тому поверхня підлоги менше пошкоджується. Саме тому можна використовувати для покриття підлоги найм'якшу деревину — березу чи сосну.

Вітальня, коридор, зал — приміщення такого типу піддаються інтенсивному руху. Тому підлога більше схильна до стирання чи подряпин. В таких приміщеннях доцільно використовувати твердіші породи деревини – наприклад, дуб або ясен.

Особливості догляду паркетної дошки

Завершений варіант покриття з паркетної дошки покривається лаком. Це продовжує його термін експлуатації. Найкраще обирати матовий. Він здатний згладити легкі природні контури та підкреслити структуру паркетної дошки і її візерунок.

Крім лаку для довершення поверхні використовуються олія та віск.

Олія захищає паркетну дошку від вологи, створюючи плівку на покритті.

Але на відміну від лаку, поверхня залишається м’якою, і таким способом обробляється лише тверда деревина покриття.

Втирати композиції восків почали ще з часів нападів на царські палаци. Цей спосіб актуальний і досі. Змивати таке покриття з паркетної дошки звичайним способом не можна.

Використання

Паркетна дошка підходить для будь-якого приміщення, крім ванних кімнат і кухонь, де вологість перевищує допустимий рівень. Плануючи використати паркетну дошку для покриття підлоги, варто звертати увагу на рух у кожній кімнаті. Там, де інтенсивний рух, паркетна дошка вибирається з найтвердіших порід та з високою щільністю.

Паркетна дошка потребує особливого догляду. Тому важливо заздалегідь підготуватися до цього, придбавши спеціальні засоби догляду. Повне прибирання відбувається щотижня.

Для будинків і квартир з дітьми краще вибирати лакове покриття. Воно допомагає зробити підлогу твердою та міцною, відштовхуючи зайву вологу. Для приміщень із важкими меблями потрібні максимальні параметри паркетної дошки.

Під час ремонту та заміни одного покриття іншим слідкуйте, щоб фарба не осіла на маслі. Потрібне глибоке вишкрібання. Якщо товщина дошки цього не дозволяє, покриття доведеться змінювати або постійно покривати маслом.

Однією з головних переваг цієї паркетної дошки легкий монтаж. Через наявність в виробах кріпильних елементів, укладання паркетної дошки не потребує додаткових робіт. Паркетні дошки встановлюють за двома технологіями: плаваючою та клейовою.

Легка установка дозволяє самостійно встановити будь-яку паркетну дошку, але виробники додають до свого товару докладні інструкції.

Завдяки якісним характеристикам, довговічності та благородному зовнішньому вигляду попит на нього з кожним роком зростає. Вибір паркетної дошки – справа непроста, оскільки слід врахувати кілька ключових критеріїв.

Що враховувати при виборі паркетної дошки

Ключовими критеріями при виборі паркетної дошки є:

♦ твердість:

♦ естетика;

♦ ціна.

Дерев’яні підлоги — не найдешевші рішення, але слід враховувати практичність такого рішення.

ТОП-5 порад при виборі паркетної дошки

1. Обирайте той колір паркетної дошки, який підходить до загального ансамблю та інтер’єру у домі.



2. Пам’ятайте, що світлі дошки візуально збільшують простір,



3. Темне дерево бездоганне у сучасних інтер’єрах, якщо його поєднувати з виразними аксесуарами, але може поповнити кімнату, особливо якщо у вас темний колір стін.



4. Світла шерсть собак чи котів та пил будуть менш помітні на світлій паркетній дошці.



5. Якщо сумніваєтеся у виборі паркетної дошки, користуйтеся послугами дизайнера інтер’єрів у Києві.

Степан СИТНИК,

для "Урядового кур'єра"