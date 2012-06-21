Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
До Верховної Ради України внесено законопроєкт №3392 про внесення змін до закону «Про туризм», яким пропонується доповнити його новою послугою –– зобов’язання готелів приймати при вселенні громадян із домашніми улюбленцями, тобто котами та собаками.
Також в документі є окремий пункт, який регламентує «поселення» тварин не в окремих місцях, пристосованих для них в готелях, а саме із їхніми господарями в номерах.
Господарі котів та собак повинні при такому поселенні мати із собою ветеринарне свідоцтво з відміткою про вакцинацію тварин проти сказу.
Законопроєктом обумовлюється, що розлогі правила поводження туристів із собаками та котами повинен розробити Кабінет Міністрів.
Слід додати, що в Україні й зараз є чимало готелів, в яких дозволено проживання господарів разом з домашніми тваринами. Так, у ще не дуже відомому бальнеологічному курорті Східниця таких готелів нараховується з добрий десяток.
У готелях пропонують послуги за наглядом для тварин, коли відсутній господар, вигул собак та облаштування окремого спального місця для домашнього улюбленця. У деяких готелях передбачено спеціальне меню для тварин з доставкою в номер.