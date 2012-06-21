Україні загрожує серйозна криза довіри у відносинах із західними партнерами через ухвалу Конституційного Суду щодо електронного декларування. Про це на вчорашньому брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що коли стало відомо про зміст рішення КС, партнери були «просто паралізовані». За словами міністра, вони не могли повірити, що «таке можливо і що все можна зруйнувати одним рішенням КСУ».

Дипломат зауважив, що Президент і уряд своїми швидкими діями наразі врятували цю довіру, і сподівається, що народні депутати так само відчуватимуть відповідальність цього історичного моменту і проголосують за рішення, які дадуть змогу нам вийти з цієї кризи.

«Якщо парламент не ухвалить ці рішення, якщо КСУ збереже можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це зробив із системою декларування, то в нас буде, відверто скажу, дуже серйозна фундаментальна криза довіри у відносинах із західними партнерами», — акцентував міністр.