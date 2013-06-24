Днями в межах міжнародної ініціативи «Талліннський механізм» у Києві розпочав роботу проєктний офіс Tallinn Mechanism Project Office, TMPO, який працюватиме на перетині управління проєктами, кібербезпеки та кібердипломатії. Головна мета — підвищити прозорість, координацію та ефективність донорської підтримки для забезпечення кіберстійкості України.

«Проти України триває найтехнологічніша війна в історії. Крім фізичних руйнувань, спричинених ракетними ударами, країна щодня стикається із хвилями кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру. У таких умовах підтримка міжнародних партнерів — урядів і приватного сектору — ключова для цифрової стійкості країни.

Усвідомлюючи, що ефективність такої підтримки можлива лише за умов злагодженої координації, МЗС Естонії ініціювало створення «Талліннського механізму». Він став платформою, що об’єднала зусилля країн-партнерів для спільної боротьби з кіберзагрозами та захисту цифрової інфраструктури України. Відкриття проєктного офісу в Києві покликане посилити координацію між партнерами й забезпечити стабільну довгострокову підтримку цифрової безпеки України», — зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Талліннський механізм» започатковано 2023 року як міжнародну відповідь на загрози в кіберпросторі, що зростають, та агресію росії. Він покликаний посилити захист України від кібератак, зробивши міжнародну підтримку максимально ефективною та скоординованою між країнами-партнерами.

До «Талліннського механізму» входять 11 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз і НАТО мають статус офіційних спостерігачів. На даний момент головуючі країни в межах ініціативи — Франція та Естонія, повідомляє Мінцифри.