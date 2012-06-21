Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном. Глава уряду подякував США за підтримку в протистоянні поширенню COVID-19 і відзначив важливість спільних скоординованих дій України та США перед загрозою другої хвилі.
Ішлося й про торговельно-економічну співпрацю, зокрема участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр висловив вдячність США за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, надання важливої військової допомоги, а також запровадження санкцій проти Російської Федерації за її агресивну політику щодо нашої країни.
Стівен Біґен запевнив Дениса Шмигаля, що Сполучені Штати підтримують український уряд у впровадженні реформ, які зміцнюють демократичні інститути й поліпшують бізнес-клімат. Заступник держсекретаря додав, що США прихильні до зміцнення прогресу України в її інтеграції до ЄС і НАТО.