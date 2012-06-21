Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Півторатисячний колектив патрульних поліцейських Харківської області 1 жовтня відзначив своє п’ятиліття. Саме 5 років тому на вулицях Харкова з’явилися молоді хлопці та дівчата у незвичній тоді для містян формі. Сотні харків’ян хотіли тоді сфотографуватися з правоохоронцями нового покоління і нового зразка.

Сьогодні, як сказав у своєму вітальному слові голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, всі вони пройшли серйозну і відповідальну школу гарту і подякував їм та особисто керівниці управління патрульної поліції Альоні Стрижак за роботу.

Особливими словами привітання звернувся до правоохоронців нової генерації і начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, на очах і стараннями якого створювалася система патрульної поліції. Тоді, 5 років тому саме йому і колективу Харківського Національного університету внутрішніх справ, який очолював Валерій Сокуренко, випала честь і велика відповідальність у справі професійної підготовки нових стражів порядку.

«Через патрульну поліцію сьогодні відбувається комплектування всіх без винятку підрозділів Національної поліції. Люди, які приходять у поліцію, мають бути мотивовані не тільки грошовим забезпеченням, але й совістю своєю, відношенням до людей, до держави. Ті завдання, які ви виконуєте, надзвичайно важливі», – наголосив Валерій Сокуренко.