Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, як сказав у своєму вітальному слові голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, всі вони пройшли серйозну і відповідальну школу гарту і подякував їм та особисто керівниці управління патрульної поліції Альоні Стрижак за роботу.
Особливими словами привітання звернувся до правоохоронців нової генерації і начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, на очах і стараннями якого створювалася система патрульної поліції. Тоді, 5 років тому саме йому і колективу Харківського Національного університету внутрішніх справ, який очолював Валерій Сокуренко, випала честь і велика відповідальність у справі професійної підготовки нових стражів порядку.
«Через патрульну поліцію сьогодні відбувається комплектування всіх без винятку підрозділів Національної поліції. Люди, які приходять у поліцію, мають бути мотивовані не тільки грошовим забезпеченням, але й совістю своєю, відношенням до людей, до держави. Ті завдання, які ви виконуєте, надзвичайно важливі», – наголосив Валерій Сокуренко.