У Європейському Союзі очікують від Росії негайного звільнення українця Павла Гриба і всіх незаконно затриманих політичних в’язнів. Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.
У вівторок, 23 липня, верховний суд Росії залишив без змін судове рішення про шестирічний термін ув’язнення для 21-річного громадянина України Павла Гриба, який має серйозне хронічне захворювання. Його викрали з території Білорусі представники російських спецслужб у серпні 2017 року. Відтоді його незаконно утримують у Росії без висування жодних істотних звинувачень.
«Європейський Союз ще раз заявляє про своє сподівання на те, що Павла Гриба негайно звільнять», — йдеться у заяві.
Речниця дипломатичної служби ЄС наголосила, що український в’язень страждає на серйозну хворобу, «яка може у будь-який момент ускладнитися, що становитиме загрозу його життю». Але попри це, а також рішення Європейського суду з прав людини, у якому чітко вказано, що російська влада зобов’язана надати українським лікарям можливість оглянути Павла Гриба, він залишається за ґратами без належної медичної допомоги.
«Усіх незаконно затриманих у Криму та Росії українських громадян, включно із членами екіпажів суден, заарештованих Росією торік 25 листопада, слід негайно звільнити, а міжнародним спостерігачам у сфері прав людини — надати повний і безперешкодний доступ на Кримський півострів», — категорично заявили в ЄС.