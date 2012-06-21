Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж чотирьох днів у Луцьку на стадіоні «Спортивне ядро» тривав III Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я», в якому взяли участь 33 команди, або понад 400 пенсіонерів не тільки з різних куточків України, а й Польщі, Туреччини і Словаччини.
Вдало виступили представники міста Суми. Зокрема, жінки стали переможцями у змаганнях із дартсу та бігові на 500 метрів у віковій категорії 50+, а чоловіки вибороли бронзу у змаганні «Універсальний силач».
Таким чином ветерани ще раз підтвердили, що пенсійний вік аж ніяк не заважає займатися спортом або принаймні дотримуватися здорового способу життя.