На заслуженому відпочинку – теж цікаве спілкування і змістовне проведення часу. Це засвідчує робота Територіального центру соціального обслуговування громадян міста Вінниці. Тут у відділенні денного перебування для літніх людей працюють гуртки – комп’ютерної грамотності, англійської мови, юридичної грамотності, духовного розвитку, психології, здорового способу життя, рукоділля, української мови, краєзнавчий та кіногурток. Також можна пограти в шахи, шашки та покер, відвідати музичний гурток і новий факультет «Стежками природи». Минулого року всіма формами соціального обслуговування терцентру було охоплено майже 7,5 тисяч вінничан.
«Ми вивчаємо інтереси пенсіонерів, підтримуємо їхні бажання спілкуватися. В університеті третього віку отримали знання на шістьох факультетах 665 наших вінничан. Навчання пенсіонерів проводиться у формі лекцій, бесід, тренінгів, теоретичних і практичних занять. Кількість бажаючих відвідувати гуртки постійно збільшується. Деякі люди не знають, чим зайнятись після того, як виходять на пенсію, а у нас вони розуміють, що життя продовжується», – запевнила директор Територіального центру соціального обслуговування громадян міста Вінниці Галина Бачинська.