В Україні розчаровані припиненням чинності договору між США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США.
Упродовж трьох десятиліть ця угода слугувала одним з основних елементів стратегічної стабільності й безпеки у світі, йдеться у відповідній заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства. Формально наша країна не була стороною договору про РСМД, однак неухильно дотримувалася його положень протягом усього часу існування. У 1988—1991 рр. в Україні ліквідували всі балістичні й крилаті ракети наземного базування меншої (500—1000 кілометрів) та середньої дальності (1000—5500 кілометрів), а також 25 об’єктів, пов’язаних з ними.
«Україна спільно зі США засудила розроблення й випробування Росією балістичної ракети РС-26 «Рубєж», розрахованої на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», — йдеться в документі. — В Україні особливо занепокоєні інформацією, що Росія розробила і вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також із приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу «Іскандер-М».
Тож у відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення чинності угоди Україна активізує діалог із НАТО, повідомили в МЗС, задля обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності всього східного флангу Альянсу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»