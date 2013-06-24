Міністерство оборони та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони Сергія Боєва з делегацією американської військово­промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.

Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

Сергій Боєв наголосив на критичній важливості систем ППО для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.

«Ви самі могли переконатися, наскільки важлива та критична спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти в цьому напрямі. Недавньої ночі, коли було завдано один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань», — зазначив він.

Представники Raytheon підтвердили готовність прискорити постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки. Сторони обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.

Окрему увагу було приділено обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міністерство оборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.

Сергій Боєв подякував партнерам за підтримку й наголосив, що розширення співпраці із провідними оборонними компаніями — один зі стратегічних пріоритетів України, повідомляє Міноборони.