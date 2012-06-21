Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього року відділ у справах молоді та спорту Сумської міськради вперше оголосив конкурс «Молодіжна еліта», до участі в якому запросив юнаків та дівчат із власними ідеями, проєктами і відповідними амбіціями. Таким чином міська влада вирішила стимулювати активність молодих мешканців обласного центру задля його розбудови, впровадження сучасних новацій тощо.
Творчий огляд-змагання проходив із 31 липня по 31 серпня в п’яти номінаціях, що стосуються наукової, волонтерської, екологічної, культурно-мистецької діяльності та сили духу. До уваги бралися насамперед особистий внесок кожного учасника у соціально-культурний розвиток міста, ті чи ті галузі міського господарства.
Переможцями в різних номінаціях стали В’ячеслав Круподер, Олег Рєзнік, Олександр Паладич, Ірина Семенко та Сергій Смоленський. Кожному із них міський голова Сум Олександр Лисенко вручив грошовий сертифікат на 8 тисяч гривень та подарунок.
«Срібні» призери одержали подарунки та подяки.
Нагородження відбулося в ході святкування Дня міста, яке традиційно проходить у першій вересневій декаді — на честь визволення Сум від фашистських загарбників на початку осені 1943-го.
Конкурс відбувся в межах відзначення 365-річчя заснування міста.Організатори «Молодіжної еліти» мають намір зробити подібний огляд щорічним.