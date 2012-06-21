Великий успіх чекав на тернопільського веслувальника Владислава Юзюка на IV Європейських іграх майстрів. Це змагання серед ветеранів спорту. Три золотих та срібна медалі — такий ужинок зібрав тут український спортсмен.
Перше «золото» тернополянин виборов, виступаючи в байдарці-одиночці на 200-метрівці серед спортсменів 40—44 років. На такій самій дистанції завоював і другу золоту медаль у змішаному екіпажі байдарки-двійки разом з молдованкою Ангелою Ненно. Коли готувався до цих ігор, запросив Ангелу поборотися за нагороди в тандемі. Дует виявився золотим.
Третього найвищого результату Владислав Юзюк домігся разом із львів’янами Євгеном Баллодом та Олексієм Нагуляком. Українці домоглися золотого показника в естафеті байдарок-одиночок 3х500 метрів.
У тому самому складі вийшли змагатися й на дистанцію 200 метрів на байдарках-четвірках. Тріо перетворити на квартет у цій категорії запросили Мартіна Франке зі Швейцарії. Владислав Юзюк уперше зустрів Мартіна на міжнародній регаті в німецькому місті Хоф. Тоді йому програв, а ось наступних років брав гору над швейцарцем. У Хофі наші хлопці разом з Мартіном Франке спробували виступити разом. Згодом домовилися вийти у такому складі й на воду Європейських ігор майстрів. І завоювали срібну медаль.
Виступити в Турині Владислава Юзюка надихнули результати, які він перед тим здобув на Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті Михайла Баки у Дніпрі. Тут став володарем трьох золотих медалей: переміг у байдарці-одиночці на 200 та 500 метрів і байдарці-двійці на 200 метрів у дуеті з тернополянином Віталієм Куземком.
Днями 43-річний Владислав Юзюк виступатиме в угорському місті Сегеді на Всесвітніх іграх майстрів. У вересні стане учасником Міжнародної регати з веслування на байдарках і каное в Хофі (Німеччина). Це масові змагання, в яких беруть участь понад 2 тисячі спортсменів віком 9—85 років. Виступатиме тут і його дев’ятирічна донька Юля. Веслуванням займається і син Ігор.
Сам Владислав відкрив для себе цей вид спорту в четвертому класі. Але після закінчення школи залишив його. Випадкова зустріч із колишнім тренером заохотила знову сісти в байдарку в 35 років. Прийшов тоді на тренування з 11-річним сином. Тепер Юзюки — сім’я веслувальників.
«Мої спортивні успіхи заохочують Ігоря та Юлю й доводять, що нічого неможливого немає в будь-якому віці», — ділиться думками Владислав Юзюк.