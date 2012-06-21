Кабінет Міністрів України ухвалив 18 квітня рішення про створення міжвідомчої комісії, яка буде координувати органи влади в процесі підготовки до Всеукраїнського перепису населення у 2020 році, повідомляє «РБК-Україна».
У комісію залучили представників центральної та місцевої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства і організації, які забезпечують підготовку і проведення перепису окремих категорій населення.
Новий орган випрацює дати проведення пробного перепису, який допоможе обрати той варіант проведення цього заходу, який застосують у 2020 році.
Постанова уряду затвердила посадовий склад міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню всеукраїнського перепису населення і положення про цей орган.
У своєму Twitter прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що результати перепису «дадуть зрозуміти реальну ситуацію в країні, проблеми розвитку, використання ресурсів».