Майстерню з переробки пластику в Сєверодонецьку створила молодь під керівництвом Давида Пагави в межах грантового проєкту «Молода енергія громад», який фінансує уряд Німеччини. Купили обладнання для дроблення пластику, переплавлення його в листи, а також верстат, який створює із пластика об’єкти різної форми. Найчастіше переплавляють пластикові кришечки. Кажуть, що з переробленого пластика можна робити багато чого корисного — ліхтарі, світильники, вази й навіть прикраси. Але головне, що таким чином можна й потрібно сприяти очищенню нашого довкілля.
«Це і екологічна користь, і економія. Якщо ми навчимося переробляти пластик, щоб він зберігав свою структуру, то вироби неможливо буде відрізнити від нових, які продають у магазині», — вважає Давид Пагава.
Він і його однодумці хочуть, щоб подібні майстерні були в кожному місті. Тому й вирушили в тривалу поїздку областю. Уже відвідали кілька селищ у прифронтовому Попаснянському районі — Новоіванівку та Врубівку, де людей дуже зацікавила можливість перетворювати старі пластмасові кришечки на нові яскраві речі для дому.
Інформація про нововведення сєверодончан швидко поширюється, і їм пропонують старі пластикові кришки навіть із Запоріжжя.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»