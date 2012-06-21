Під час ремонту мосту у Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст, щоб надати громадянам змогу потрапити в Україну. Так голова Луганської ОДА Віталій Комарницький прокоментував перебіг робіт з відновлення зруйнованого бойовиками мосту через Сіверський Донець.
На час ремонту мосту на КПВВ «Станиця Луганська» можна було спрямувати потік громадян, котрі хочуть подолати лінію розмежування, іншими шляхами. Але домовленостей із представниками протилежної сторони досягти не вдалося.
«Я вже ознайомився з інфраструктурою КПВВ у Золотому, який готовий до відкриття, але з того боку нас не чують», — зауважив Віталій Комарницький.
Але переривати можливість перейти на територію України з нашого боку ніхто не збирається, тож ухвалено рішення про необхідність побудови тимчасового обхідного мосту поблизу зруйнованого, який буде відновлено пізніше. Протягом останніх місяців відбулися вже три наради в Кабінеті Міністрів, присвячені виключно питанням життєдіяльності Луганщини й зокрема ремонту мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Це завдання серед пріоритетних. Щоправда, й досі немає проєкту ремонту цього об’єкта. Триває розроблення документації. Але впродовж найближчих 2,5 місяця поставлено завдання здійснити першочергові заходи.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»