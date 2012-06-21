Під час ремонту мосту у Станиці Луганській буде побудовано тимчасовий обхідний міст, щоб надати громадянам змогу потрапити в Україну. Так голова Луганської ОДА Віталій Комарницький прокоментував перебіг робіт з відновлення зруйнованого бойовиками мосту через Сіверський Донець.

На час ремонту мосту на КПВВ «Станиця Луганська» можна було спрямувати потік громадян, котрі хочуть подолати лінію розме­жування, іншими шляхами. Але домовленостей із представниками протилежної сторони досягти не вдалося.

«Я вже ознайомився з інфраструктурою КПВВ у Золотому, який готовий до відкриття, але з того боку нас не чують», — зауважив Віталій Комарницький.

Але переривати можливість перейти на територію України з нашого боку ніхто не збирається, тож ухвалено рішення про необхідність побудови тимчасового обхідного мосту поблизу зруйнованого, який буде відновлено пізніше. Протягом останніх місяців відбулися вже три наради в Кабінеті Міністрів, присвячені виключно питанням життєдіяльності Луганщини й зокрема ремонту мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Це завдання серед пріоритетних. Щоправда, й досі немає проєкту ремонту цього об’єкта. Триває розроблення документації. Але впродовж найближчих 2,5 місяця поставлено завдання здійснити першочергові заходи.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»