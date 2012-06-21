Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019—2021 роки (Бюджетна декларація) Мінфін має розробити й подати на розгляд уряду до 15 травня 2018 року. Суть ухваленої днями постанови уряду полягає у забезпеченні безперервності процесу переходу на середньострокове бюджетне планування і продовження реалізації бюджетної реформи.
Кабінет Міністрів дав доручення Мінекономрозвитку разом з іншими причетними органами влади впродовж тижня підготувати й надати Мінфіну оновлені макроекономічні показники на середньостроковий період для підготовки Основних напрямів бюджетної політики на 2019—2021 роки. Актуальні макроекономічні показники дадуть змогу зробити точніші прогнози на наступні три роки і загалом сформувати реалістичний держбюджет-2019.
Міністерство фінансів продовжує процес підготовки проекту середньострокової Бюджетної декларації, розрахованої на трирічну перспективу. Таку практику Мінфін запровадив торік у межах пілотного проекту, тож держбюджет на 2018-й уже розробляли на основі трирічної Бюджетної декларації, повідомляє прес-служба відомства.
Запровадження середньострокового бюджетного планування — один із пріоритетів уряду й Мінфіну. Це системна зміна у формуванні бюджетної політики, яка забезпечує стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів. Тож відомство й надалі впроваджуватиме новий ефективний механізм управління бюджетним процесом.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»