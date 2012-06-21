Перший пусковий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» повністю оснащено, і він уже приймає пацієнтів із надскладними діагнозами.
«Тут кілька років тому була руїна. Тисячі дітей не могли лікуватися, обстежуватися. Я взяв зобов’язання, і першу частину комплексу ввели в експлуатацію. Відбулося відкриття. Тут сучасне обладнання, гарний колектив, фахівці високого рівня. Моя мета — допомагати дітям. Перший пусковий комплекс повністю забезпечено обладнанням та персоналом, другий здамо до кінця 2019 року», — запевнив учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання лікарні. Глава уряду побував у діагностичних центрах медзакладу й поспілкувався з персоналом, передусім молодими лікарями, які щойно розпочинають професійний шлях, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «Дуже добре, що є молоді. Дуже добре, що вони у 23—24 роки живуть справою цієї лікарні. Зараз ми займаємося питаннями збільшення зарплат лікарям», — наголосив Прем’єр-міністр.