Попри важливість та актуальність проблеми, до комплексного її розв’язання у країні поки що не дійшли руки. Завдяки реалізації проєкту Silpo Recycling станції з приймання вторсировини було відкриті у Києві, Запоріжжі та Дніпрі, однак уніфікованим підходом це назвати не можна. Для Харкова це завдання було надто важким, однак нині його вдалося зрушити з місця. Міська влада поступово привчає харків’ян до розділення твердих побутових відходів.
Відкриття першої в мегаполісі станції з приймання вторсировини Silpo Recycling стало першою підвалиною у реалізації міської програми поводження з ТПВ. Перед офіційним відкриттям станції керівник ГО «Харків Еко Сіті» Кирило Чікірякін зазначив, що в Харкові вже чимало жителів сортують відходи: «Але ще більше в нас людей, які хочуть сортувати сміття, але не мають змогу. І станція Silpo Recycling розв’язує цю проблему. Поки що станція одна, але намагатимемося відкрити їх більше».
У Харкові невдовзі з’являться автомати для утилізації пластикової тари, в обмін на яку людина зможе поповнювати картку на проїзд у громадському транспорті. А деякі супермаркети починають програми з приймання вторсировини і нараховують за це бали, які можна використовувати для покупок.
«Ми вже думаємо над тим, які форми сортування ТПВ будуть прийнятні для Харкова. Є обґрунтовані побоювання, що після сортування сміття деякі люди спустошуватимуть ці контейнери. Треба придумати, як цього уникнути», — зазначив міський голова Геннадій Кернес.
Десятки харків’ян почали здавати вторсировину на нововідкритій станції. Усі вони отримали бонуси у вигляді балів програми «Власний рахунок» на карту від «Сільпо». Наприклад, за кілограм скла можна отримати 150 балів, паперу — 250, пластика — 500, металу — 700 балів. Далі бонуси переводяться у гривні, які можна витратити на покупки. На станції приймають такі види сировини: пластик (пляшки, стрейч-плівку, поліетиленові пакети, упаковку з маркуванням HDPE), папір (картон, журнали, газети, паперові упаковки, TetraPak), скло (скляні пляшки, банки для консервації, пляшечки з дитячого харчування) і метал (алюмінієві банки).