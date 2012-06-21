Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Усього за кілька тижнів пролунає закличний шкільний дзвоник. Дітвора має сісти за парти. Батьки та освітяни ламають голови над тим, як убезпечити школярів від ризиків інфікування небезпечним вірусом, адже пандемія не відступає.

Аудит, проведений фахівцями у черкаській школі №9 та дитсадку № 81 «Незабудка», засвідчив: незважаючи на здійснювані карантинні заходи, проблем залишається багато.

Освітяни, медики та представники місцевої влади цими днями зібралися за круглим столом, аби обговорити їх та знайти прийнятний алгоритм безпечного середовища.

Як зауважив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, упровадження заходів інфекційної безпеки у дитячих садочках та школах, інших навчальних закладах зараз стоїть украй гостро не лише в Черкасах, а й загалом у країні. Почати з того, що в класах та навчальних кабінетах, як правило, не дбають про провітрювання, належний рівень вологості повітря. З початком опалювального сезону повітря в приміщеннях стає сухим, що сприяє поширенню інфекції. Тим часом приладів для вимірювання вологості немає ніде. Фахівець запропонував визначити відповідальних осіб, розробити програми з інформаційної безпеки, впровадити моніторинг реалізації всіх запланованих заходів. Комплекс заходів безпеки в дитячих садочках також повинен містити багато важливих моментів — від щоденного контролю якості повітря до перевірок стану персоналу.

Причому дуже важливо відпрацювати все це до 1 вересня. Готуючись до навчального року, наголошували учасники засідання, слід дуже чітко передбачити, як діятимуть у тій чи іншій ситуації організатори освітнього процесу. Приміром, подбати про те, щоб педагоги мали змогу постійно перевіряти стан свого здоров’я, застосовуючи відповідні тести. Було б цілком доречно розробити протокол безпеки, який би «прописував» роботу в тій чи іншій сфері, а керівник закладу знав, на що спиратися, наголосила директор Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Її підтримав депутат міської ради Іван Сухарьков.

Завідувачка дитсадочка №81 Любов Надоложко зауважила, що зараз, коли наповненість груп сягає тільки 30-40 відсотків, додержання санітарних рекомендацій, зокрема температурний скринінг, забезпечення необхідної дистанції між дітьми дає необхідний ефект. Але якбуде зі збільшенням наповнюваності? Окрім того, в закладі працюють люди, частині яких уже за 60 років. Вони також піддаються неабиякому ризику.

Як наголошували учасники круглого столу, важливо враховувати всі рекомендації фахівців, адже дрібниць тут бути не може — мова йде про здоров’я дітей. Висловлені пропозиції незабаром розглянуть відповідні депутатські комісії та міськвиконком, аби врахувати в роботі дитячих закладів.

Протиставити пандемії організованість, постійну турботу про зменшення ризиків для дітей — ось головне завдання як освітян, так і батьків та самих вихованців. Цілком очевидно, що дуже важливо враховувати й тимчасові рекомендації, розроблені для закладів позашкільної, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів та вишів. Йдеться про постанову Головного санітарного лікаря України від 30.07.2020 р. № 42, якою встановлено цілу низку карантинних рекомендацій та обмежень для цих закладів.