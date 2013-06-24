В Україну прибуло 300 генераторів, що є частиною запланованого постачання за підтримки Європейського Союзу 447 генераторів, з яких 445 — малої потужності (13,75 кВт і 15 кВт), два — великої (понад 600 кВт).

Постачання відбувається через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу зі стратегічних резервів ЄС rescEU у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Загальна вартість генераторів — 3,7 млн євро.

До Києва доставлено 148 генераторів малої потужності, до Кропивницького прибули дві вантажівки, що доставили ще 152. Решта — в дорозі, їх буде розподілено між громадами найближчим часом.

«Ми зараз проходимо через найскладніший енергетичний виклик. Ворог цілеспрямовано намагається позбавити нас базових речей: світла і тепла в домівках, води в кранах. Але кожне таке постачання — наша спільна відповідь на цей терор. Пріоритет — соціальні та медичні заклади, укриття і пункти обігріву. Обладнання допоможе в роботі котелень, водонапірних об’єктів, очисних споруд, артезіанських свердловин. Логістична підтримка та роль у розподілі допомоги — взірець того, як державний сектор та європейські партнери можуть працювати як один злагоджений механізм», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Мінрозвитку.