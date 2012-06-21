Доходи, отримані торік Президентом Петром Порошенком, становлять 16 303 874 гривні. 336 000 із них — заробітна плата, яку глава держави рік у рік у повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривні — проценти з депозитів. Майже 200 мільйонів гривень становили витрати на доброчинність. Їх не відображено в декларації, бо діяльність здійснювали «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичні особи, бенефіціарним власником яких він є. Сума, яку Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів. Крім того, Президент не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
А з електронної декларації Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана стало зрозуміло, що загальна сума нарахованого доходу порівняно з минулим періодом особливо не змінилася. Вона становила 17 102 320 гривень (позаторік це було 15 801 536 грн), повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Це заробітна плата — понад 435 647 грн, доходи від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду — 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) — 8 797 630 грн і доходи від розміщення коштів на банківських рахунках — 2 719 044 грн.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував 288 721 гривню доходу від зарплати, 340 тисяч гривень і 30,6 тисячі доларів США готівкових коштів.