На збірному пункті Харківського обласного військового комісаріату урочисто проводили до армії перших призовників-строковиків.
Для проходження строкової військової служби в рамках призовної кампанії «Весна-2018» відправлено 80 осіб. Побажати хлопцям доброї служби прийшли представники місцевих органів самоврядування, ветерани Збройних сил України, учасники АТО, батьки та рідні призовників.
«Мені приємно побачити кращих із кращих наших земляків, які не стали ухилятися від виклику до військкомату, а вже завтра – захищатимуть рідну державу. Так, попереду буде чимало труднощів, але винагородою стануть: мужній погляд, міцні м’язи та вміння перемагати. Служіть, як кажуть, з легким серцем, а ми всі на вас чекатимемо вдома», – звернувся до новобранців військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін.
За усталеною традицією, вже завтрашніх захисників Вітчизни благословив представник Української автокефальної православної церкви отець Дмитро.
ДОВІДКА «УК»
Весняна призовна кампанія на Харківщині триватиме у період з 2 квітня по 31 травня. Протягом цього часу 1400 хлопців віком від 20 до 27 років стануть до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Торік на Харківщині у квітні-травні на строкову службу направлено 1200 юнаків, а восени 2017 року новобранців було лише 700.