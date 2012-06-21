Аграрії Сумської області вже вийшли на валовий показник мільйон тонн намолоченого збіжжя ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, за обсягами виробництва найвагоміший внесок у мільйонний коровай зробили жниварі Сумського і Конотопського районів.
Середня врожайність становить близько 47 центнерів з гектара, що на рівні минулого року. А ось у деяких районах, зокрема Тростянецькому, Глухівському, Лебединському, Конотопському та Недригайлівському, вона становить 50—58 центнерів з гектара.
Як і в попередні роки, головний хліб — озима пшениця. Її обмолотили майже на 90% площ, збираючи майже по 50 центнерів з гектара. Окремі райони вже завершили обмолот ранніх зернових і зернобобових або ж вийшли на фінішну пряму. Серед них Великописарівський, Недригайлівський, Липоводолинський, Сумський, Охтирський, Буринський.