Згідно з даними мережі супутників NASA GOES, перша магнітна буря осені відбудеться вже в «День знань». Її причиною стане посилення швидкості сонячного вітру на навколоземній орбіті, що призведе до незначної дестабілізації і взаємодії його з земним магнітним полем.
«Хоча ця взаємодія відбувається на досить великих висотах – від 50 до 100 тисяч кілометрів над поверхнею нашої планети (де сонячний вітер зустрічається з земним магнітним полем), збурення, ніби по струнах, добіжить до поверхні Землі уздовж ліній магнітного поля», – пояснили в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
У цілому, 2019 рік є дуже спокійним з точки зору геомагнітної активності. Так, з січня було зареєстровано лише десять магнітних бурь, жодна з яких не була більшою за мінімальну першого рівня за п'ятибальною шкалою. Чотири бурі відбулися взимку, з січня по лютий, ще три – навесні, з березня по травень, і останні три – влітку.
Магнітні бурі нижчого рівня є досить слабкими, практично вони не впливають на засоби зв'язку, техніку і космічні апарати. Їх вплив на біологічні об'єкти і здоров'я людини вивчено значно менше, але, в цілому, подія такої сили не нашкодить здоров’ю людей.
Цього року перше вересня припадає на неділю. До понеділка геомагнітна ситуація за прогнозом супутників NASA повинна повністю стабілізуватися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»