Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися завершити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, і провести повну денуклеаризацію Корейського півострова. Ці наміри зафіксовано у спеціальній двосторонній декларації.

Мирні переговори відбулися на території Південної Кореї. Кім Чен Ин став першим лідером Північної Кореї, який після війни 1953 року перетнув мілітаризовану зону, що розділила півострів по 38-й паралелі на два світи.

«Відтоді як правитель Кім переступив демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу», — заявив Мун Чже Ін. Під час зустрічі політики потиснули один одному руки. Кім Чен Ин назвав нинішню зустріч моментом початку нової історії та доби миру. Взявшись за руки, політики символічно перетнули кордон у північному напрямку і повернулися на південнокорейську територію.

Переглядаючи кадри зустрічі Кім Чен Ина з Мун Чже Іном, не можна не помітити, що навіть зовнішність двох президентів відображає разючу відмінність режимів двох Корей. 65-річний південнокорейський лідер у гарній фізичній формі, бездоганному темно-синьому костюмі, блакитній краватці й білій сорочці, легкий у рухах і усміхнений уособлює західний демократичний світ, відкритий і готовий до обговорення найскладніших проблем. Північнокорейський очільник, якому, за різною інформацією, 32—34 роки, рухається повільно й зосереджено. Його чорний мілітаристський костюм з неймовірно широкими штаньми моди 1950-х років (як жартують журналісти, в них можуть поміститися кілька ядерних боєголовок), незмінний френч а-ля Сталін і дивна зачіска напівбокс ніби символізують завмерлий у часі радянський соціалізм у його найгірших тоталітарних виявах.

Загалом зустріч двох корейських лідерів було насичено різноманітними символами й знаками, зміст яких могли зрозуміти лише втаємничені у тонкощі східного менталітету фахівці. Як пише New York Times, навіть приміщення Дому миру, де відбулися переговори, було декоровано так, щоб просувати ідею примирення корейської нації. У залі, де зустрічалися лідери, на стіні спеціально з цієї нагоди повісили картину гори Кимганг, яка лежить на кордоні двох Корей і є важливим символом корейської нації. Стільці у залі також мали особливий дизайн — на оббивці меблів зображено мости. Цікавою деталлю стало те, що до складу делегації, яка супроводжувала Кім Чен Ина, увійшла його сестра Кім Йо Чжон, яка працює в апараті ЦК КНДР. Журналісти вважають, що так Пхеньян прагнув пом’якшити образ Північної Кореї в очах світу.

У гостьовій книзі Дому миру Кім Чен Ин залишив запис, який широко цитували у соцмережах і мас-медіа: «Тут починається нова історія, точка відліку епохи миру».

Очевидно, всі натяки й символи цієї історичної зустрічі виявилися пророчими, бо вона завершилася підписанням декларації, в якій Корейська Республіка та КНДР зафіксували свої подальші кроки зі зближення. Кім Чен Ин та Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця проведуть військові переговори і втілюватимуть «поетапне роззброєння». Вони оголосили, що планують формально оприлюднити резолюцію про завершення війни й до кінця року перетворити нинішнє перемир’я на мирний договір.

«Південна й Північна Корея домовилися докласти зусиль для забезпечення підтримки і співпраці міжнародного співтовариства у справі денуклеаризації Корейського півострова», — йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі.

Стоячи поруч із главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї — єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз’єднання. «Ми не ті люди, які повинні протистояти одне одному, ми повинні жити в єдності. Всі ми довго чекали, коли цей момент настане», — цитує лідера КНДР CNN. Кім Чен Ин також заявив, що відтепер корейці зможуть «насолоджуватися миром і процвітанням на Корейському півострові, не боячись війни».